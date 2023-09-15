Утеплился? Раздевайся! Синоптики дали "горячий" прогноз на следующую неделю

Судя по всему, до бабьего лета еще далеко, ведь обычное пока не отдает свои права

Экватор первого месяца осени принес в Украину незначительное похолодание и осадки почти по всей территории страны. Впрочем, по прогнозам синоптиков, доставать из шкафов теплые вещи еще преждевременно, ведь уже в выходные погода начнет меняться, а на следующей неделе вернутся комфортные, почти летние температуры.

Какую же погоду следует ожидать в ближайшие дни, "Телеграф" узнавал у синоптиков Укргидрометцентра.

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, причины ухудшения погодных условий в конце этой недели понятны.

"Через территорию Украины проходил атмосферный фронт, повлекший за собой снижение температур в большинстве регионов", — пояснила Птуха.

Однако уже с субботы, 16 сентября, синоптическая ситуация начнет меняться.

"С 16 сентября атмосферный фронт уже будет отступать в восточном направлении. Еще ночью на юго-востоке будут оставаться небольшие кратковременные осадки, кое-где с грозами, но на остальных территориях будет погода без осадков, потому что снова будет распространять свое влияние антициклон, который обеспечит больше солнечных прояснений". – добавила синоптик.

Что касается температурной картины, то в субботу она будет выглядеть следующим образом: на западе, севере и востоке ночью следует ожидать от 8 до 12 градусов тепла, а днем столбики термометров в этих регионах покажут 20-23 градуса с отметкой "плюс".

Чуть теплее на юге и в центре: в ночное время суток будет 10-15 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют от +22 до +25 градусов.

В воскресенье, 17 сентября, температурная картина останется неизменной, но в этот день в Украине будет больше солнца.

"Начиная с 17 сентября, в Украине будет преобладать солнечная погода, и первая половина следующей недели будет без осадков. Разве что в Карпатах могут быть кратковременные дожди, а в западных и северных областях местами ожидается туман, однако штормового предупреждения мы не ожидаем", — подчеркнула Наталья Птуха.

В начале новой рабочей недели, в понедельник, 18 сентября, в Украине снова потеплеет и температура воздуха будет почти одинакова во всех регионах страны.

"Ночью температуры воздуха в Украине будут составлять 7-12 градусов тепла, а на Закарпатье и юге 13-18 градусов выше нуля. То есть даже ночная температура немного повысится. Днем ожидается 19-24 градуса тепла, а на юге 22-27 градусов тепла и такая температура ожидается по всей территории Украины на следующей неделе", — добавила синоптик.

В этот день не ожидаются осадки. Только в Закарпатье будет накрапать небольшой дождик.

Во вторник, 19 сентября, осадки пройдут на Закарпатье, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальных территориях Украины дожди синоптики не ожидают, однако небо все же будет закрыто облаками.

Впрочем, температуры воздуха будут достаточно комфортны: в ночное время суток синоптики прогнозируют от 11 до 15 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от 24 до 27 градусов с отметкой "плюс".

На экваторе рабочей недели, в среду, 20 сентября, дожди будут заливать все западные регионы Украины. На севере, юге, востоке и в центре без существенных осадков, хоть небо будет облачным.

А вот температура воздуха останется почти неизменной, и по-летнему тепло будет до конца следующей недели.

"Мы снова возвращаемся к комфортным и теплым температурам. Резких колебаний температуры и захода холодного воздуха на следующей неделе не ожидается, ведь Украина будет находиться под влиянием поля повышенного давления", — резюмировала Наталья Птуха.

Напомним, что, по прогнозу синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича, под занавес второй декады сентября погода в Украине серьезно изменится под влиянием антициклона.