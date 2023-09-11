Украину в сентябре накроет похолодание до 4-6°С: синоптик назвал даты

Потепление очень резко сменится грозами и холодом

Начало осени в 2023 году выдалось довольно теплым, однако уже во второй половине сентября украинцев ждет "сюрприз", — резкое и сильное похолодание.

Температура воздуха может опуститься до 4-6 градусов Цельсия, рассказал "Телеграфу" украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, 11-13 сентября в Украине будет наблюдаться устойчивая тенденция к потеплению, после чего через всю страну пройдет холодный фронт, который принесет осадки с грозами, но температуры будут еще на уровне 21-29 градусов днем и 8-13 градусов ночью.

Но с 17 по 20 сентября погода в Украине будет серьезно меняться под влиянием антициклона, формирующегося в районе Балтийского моря и Финляндии, — погода установится сухая и малооблачная, однако температуры упадут до 4-6 градусов Цельсия.

Впрочем, обещает синоптик, дачники и садоводы могут быть пока спокойны, до заморозков не дойдет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году ожидаются первые заморозки в Украине.