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Україну в вересні накриє похолодання до 4-6°С: синоптик назвав дати

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
pixabay.com

Потепління дуже різко зміниться грозами та холодом

Початок осені 2023 року видався досить теплим, проте вже в другій половині вересня на українців чекає "сюрприз", — різке і сильне похолодання.

Температура повітря може опуститися до 4-6 градусів Цельсія, розповів "Телеграфу" український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, 11-13 вересня в Україні спостерігатиметься стійка тенденція до потепління, після чого через усю країну пройде холодний фронт, який принесе опади з грозами, але температури будуть ще на рівні 21-29 градусів вдень та 8-13 градусів уночі.

Але з 17 по 20 вересня погода в Україні серйозно зміниться під впливом антициклону, що формується в районі Балтійського моря та Фінляндії, погода встановиться суха і малохмарна, проте температури впадуть до 4-6 градусів Цельсія.

Втім, обіцяє синоптик, дачники та садівники можуть бути поки що спокійні, до заморозків не дійде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році очікуються перші заморозки в Україні.

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#Погода #Прогноз погоди #Ігор Кібальчич