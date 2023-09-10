Осінь затримується: синоптик назвав дату потепління в Україні

Похолодання в низці регіонів було лише першою репетицією осені, зазначає Ігор Кібальчич

Після холоднішої погоди у деяких областях України знову очікується хвиля потепління. Щоправда, за нею буде зниження температури, але до заморозків не дійде.

Про це свідчить прогноз погоди на найближчі десять днів, який озвучив "Телеграфу" український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

В останні кілька днів завдяки впливу потужного антициклону Patricia в Україні значно знизилася температура повітря, особливо в нічний час. Оскільки антициклон сприяє проникненню арктичних повітряних мас, то найближчі дві доби будуть прохолодними, що можна класифікувати як першу репетицію осені. Однак метеорологічна осінь ще не настала, оскільки середньодобова температура в більшості областей зберігається на позначках переважно вище +15 °С.

Погода в Україні 11-13 вересня

Згідно з прогнозом, найближчими днями в нашій країні переважатиме антициклональний тип циркуляції та підвищений атмосферний тиск. Тому опадів не передбачається, а у температурному фоні намітиться тенденція до потепління. Так, протягом 11-13 вересня на більшій частині території України збережеться переважно суха погода без опадів із помітним підвищенням температури повітря вночі до +6…+11°С, удень у межах +22…+27°С. На крайньому сході країни, а також у Приазов’ї та Криму 12-13 вересня атмосферні фронти спричинять короткочасні дощі та більшу кількість хмарності. Зазначається, що опади носитимуть плямистий характер, а їх інтенсивність виявиться незначною.

Прогноз на 13 вересня. Карта УкрГМЦ

Погода в Україні 14-16 вересня

У період із 14 по 16 вересня очікується проходження малорухливого холодного фронту із заходу через всю Україну. Очікуються опади з інтенсивністю від слабких до помірних, подекуди з грозами. Нічні температури виявляться в межах +8…+13 °С, удень повітря прогріватиметься до +21…+26 °С, у південній половині місцями +27…+29 °С.

Прогноз на 15 вересня. Карта УкрГМЦ

Погода в Україні 17-20 вересня

З 17 по 20 вересня в районі Балтійського моря та Фінляндії сформується молодий антициклон, який поступово зміщуватиметься у південно-східному напрямку й визначатиме погодні умови в Україні. Отже, очікується переважно малохмарна та суха погода, при цьому температурне тло знизиться на 4-6 °С, проте до заморозків справа не дійде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли чекати на перші заморозки в Україні в 2023 році. За прогнозом Ігоря Кібальчича, вже у третій декаді вересня "мінус" можливий на заході та півночі країни.