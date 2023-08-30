То спека, то заморозки: на українців чекає непростий вересень, розповів синоптик

Похолодання очікується восени не раніше 10 вересня

На початку вересня 30-градусна спека в Україні продовжиться. Ближче до третьої декади місяця температурні стовпчики поповзуть униз, тоді можливі перші заморозки.

Прогноз погодних умов в Україні на вересень 2023 року озвучив український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич "Телеграфу". Зокрема, метеоролог розповів, коли спаде спека, а в який період чекати на "мінус".

Так, у вересні зазвичай відбувається поступова зміна метеорологічних умов від літніх до осінніх. Це виявляється у загальному зниженні температури повітря, ослабленні грозової діяльності й не тільки. Також відбувається зниження вологості повітря, додає синоптик.

У вересні середня температура повітря, як правило, коливається в діапазоні +13…+19 °С. У другій половині місяця різко збільшується ймовірність заморозків як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

"За новими кліматичними нормами, вересень став одним із найсухіших місяців у році з середньою кількістю опадів 35-75 мм. Іноді при блокувальних процесах в атмосфері дощі можуть бути зовсім відсутніми протягом цілого місяця, особливо у східних і південних регіонах", — зазначає Кібальчич..

Згідно з прогнозом синоптика, в Україні початок вересня буде теплим, місцями спекотним із денними максимальними температурами в межах +23…+29 °С, у південній і східній частині очікується до +30…+33 °С. У нічний час повітря остигатиме до +10…+16 °С; на крайньому півдні, у Криму та на узбережжях морів — від +16 до +20 °С. Дощі в основному охоплять західні, центральні та північні регіони. Східні й південні області, за словами Кібальчича, залишаться з дефіцитом опадів.

Коли спаде спека

Після 10 вересня, орієнтовно, синоптик прогнозує на більшій частині Європи встановлення антициклональної діяльності. Це прямо позначиться і на кількості опадів. Зокрема, на території України у цей період дощів буде мало. У східних та південних регіонах намітиться тенденція до посилення ґрунтової посухи й пожежної небезпеки у лісових зонах. Температура повітря поступово почне знижуватись як у денний час, так і вночі. Мінімальні значення температури становитимуть близько +6…+13 °С, вдень повітря прогріватиметься до +19…+25 °С. У південній половині традиційно тепліше — близько +12 ... +18 ° С вночі та +22 ... +28 ° С вдень.

Коли можливі заморозки

Як пояснює Кібальчич, внаслідок скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості на поверхні ґрунту в третій декаді місяця відзначатимуться заморозки. У західних областях, а також місцями по півночі країни в окремі ночі заморозки фіксуватимуться навіть у повітрі.

"Середньомісячна температура вересня 2023 року прогнозується в межах +15...+20 °С, що на 1-3 °С вище за середні багаторічні показники. Кількість опадів складе приблизно 25-65 мм; у західних регіонах місцями 75-110 мм, що в межах кліматичної норми, місцями нижче за норму на 25-35%", — підсумовує метеоролог.

Карта відображає прогноз відхилення середньомісячної температури від норми у вересні 2023 в Європі. Дані чисельної моделі CFS

Нагадаємо, про перші заморозки говорила раніше "Телеграфу" вчена Українського гідрометінституту Вазіра Мартазінова. Наприкінці осені погода може нагадувати зимову.