Аномальна спека продовжується: відомий синоптик дав прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень

Україна потрапила під своєрідний "купол", де температура повітря продовжує підвищуватись

На рубежі серпня та вересня літо нагадає про себе повною мірою. В Україні очікується спекотна погода, переважно без опадів.

Такий прогноз на найближчі 10 діб дав "Телеграфу" відомий український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

У період з 29 по 31 серпня погодні умови в Україні визначатимуться висотним антициклоном, який виявиться теплим та малорухливим. Повітря в його межах буде досить сухим і жарким.

За рахунок додаткових метеорологічних факторів, таких як адіабатичне (тобто вертикальне) нагрівання та трансформація (перенесення), над Україною сформується подоба "купола" з аномально високими температурами у нижній тропосфері.

На карті показано величину температурної аномалії у Європі на 29 серпня. Тут добре видно, що над Правобережжям України буде зосереджено найтепліше повітря, тоді як на Західну Європу вже пошириться холодне арктичне повітря з півночі.

Як результат, вдень 29 серпня стовпчики термометрів у західних, південних, центральних та місцями північних областях України досягнуть позначок +33…+38°С. Такі значення вже є рекордними для кінця серпня. Трохи прохолодніше буде на сході. Тут позначиться вплив гребеня арктичного антициклону та надходження свіжішої повітряної маси.

З 30 серпня по 1 вересня у більшості областей України утримається спекотна погода, але поступово максимальна температура знизиться до +28…+33°С. У нічний час мінімальна температура становитиме +17…+22°С. Відчутно прохолодніше стане у західних областях. Тут очікується проходження малорухливого холодного фронту, випадання опадів, місцями значних.

Вітер у зазначений період переважатиме південно-східного напрямку з поступовим переходом на західний 1 вересня. При грозах у західних областях подекуди можливі шквалисті пориви до 15–20 м/с.

Починаючи з 2 вересня та протягом усієї першої декади погодні умови будуть визначатися переважно полем підвищеного тиску з домінуванням антициклональної циркуляції. З цієї причини дощів в Україні не передбачається. Температурний фон залишиться вищим за середні кліматичні показники на 3–5°С.

У зв’язку з тривалим періодом аномально високих температур та дефіцитом опадів у більшості областей України на найближчі 10 діб очікується найвищий рівень пожежної небезпеки (5-й клас). Слід бути дуже уважними при поводженні з вогнем на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в зоні лісових насаджень, попередив синоптик.

Крім того, поєднання високих температур, низької відносної вологості та помірного вітру створюють умови для суховіїв та розвитку ґрунтової посухи. Особливо актуальною ця проблема стане на території південних, східних, центральних та північних областей.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні буде нестійка погода на початку тижня.