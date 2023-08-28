Аномальная жара продолжается: известный синоптик дал прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю

Украина попала под своеобразный "купол", где температура воздуха продолжает повышаться

На рубеже августа и сентября лето напомнит о себе в полной мере. В Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

Такой прогноз на ближайшие 10 суток дал "Телеграфу" известный украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

В период с 29 по 31 августа погодные условия в Украине будут определяться высотным антициклоном, который окажется тёплым и малоподвижным. Воздух в его пределах будет довольно сухим и жарким.

За счёт дополнительных метеорологических факторов, таких как адиабатический (т. е. вертикальный) нагрев и трансформация (перенос), над Украиной сформируется подобие "купола" с аномально высокими температурами в нижней тропосфере.

На карте показана величина температурной аномалии в Европе на 29 августа. Здесь хорошо видно, что над Правобережьем Украины будет сосредоточен наиболее тёплый воздух, в то время как на Западную Европу уже распространится холодный арктический воздух с севера.

Как результат, днём 29 августа столбики термометров в западных, южных, центральных и местами северных областях Украины достигнут отметок в +33…+38°С. Такие значения являются уже рекордными для конца августа. Немного прохладнее будет на востоке. Здесь скажется влияние гребня арктического антициклона и поступления более свежей воздушной массы.

С 30 августа по 1 сентября в большинстве областей Украины сохранится жаркая погода, но постепенно максимальная температура снизится до +28…+33°С. В ночное время минимальная температура составит +17…+22°С. Ощутимо прохладнее станет в западных областях. Здесь ожидается прохождение малоподвижного холодного фронта, выпадение осадков, местами значительных.

Ветер в указанный период будет преобладать юго-восточного направления с постепенным переходом на западный 1 сентября. При грозах в западных областях местами возможны шквалистые порывы до 15–20 м/с.

Начиная со 2 сентября и в течение всей первой декады погодные условия будут определяться преимущественно полем повышенного давления с доминированием антициклональной циркуляции. По этой причине обильных дождей в Украине не предвидится. Температурный фон останется выше средних климатических показателей на 3–5°С.

В связи с длительным периодом аномально высоких температур и дефицитом осадков в большинстве областей Украины на ближайшие 10 суток ожидается наивысший уровень пожарной опасности (5-й класс). Следует быть предельно внимательными при обращении с огнём на открытой местности, а также не разводить костры в зоне лесных насаждений, предупредил синоптик.

Кроме того, сочетание высоких температур, низкой относительной влажности и умеренного ветра создают условия для суховеев и развития почвенной засухи. Особенно актуальной данная проблема станет для территории южных, восточных, центральных и северных областей.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Украине будет неустойчивая погода в начале недели.