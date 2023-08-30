То жара, то заморозки: украинцев ждет непростой сентябрь, рассказал синоптик

Похолодание ожидается осенью не ранее 10 сентября

В начале сентября 30-градусная жара в Украине продолжится. Ближе к третьей декаде месяца температурные столбики поползут вниз, тогда же возможные первые заморозки.

Прогноз погодных условий в Украине на сентябрь 2023 года озвучил украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич "Телеграфу". В частности метеоролог рассказал, когда спадет жара, а в какой период ожидать "минус".

Так, в сентябре обычно происходит постепенная смена метеорологических условий от летних к осенним. Это выражается в общем понижении температуры воздуха, ослаблении грозовой деятельности и не только. Также происходит снижение влажности воздуха, добавляет синоптик.

В сентябре средняя температура воздуха, как правило, колеблется в диапазоне +13…+19 °С. Во второй половине месяца резко увеличивается вероятность заморозков, как на поверхности почвы, так и в воздухе.

"По новым климатическим нормам, сентябрь стал одним из самых сухих месяцев в году со средним количеством осадков 35-75 мм. Иногда при блокирующих процессах в атмосфере дожди могут вовсе отсутствовать на протяжении целого месяца, особенно в восточных и южных регионах", — отмечает Кибальчич.

Согласно прогнозу синоптика, в Украине начало сентября будет теплым, местами жарким с дневными максимальными температурами в пределах +23…+29 °С, в южной и восточной части ожидается до +30…+33 °С. В ночное время воздух будет остывать до +10…+16 °С; на крайнем юге, в Крыму и на побережьях морей — от +16 до +20 °С. Дожди в основном охватят западные, центральные и северные регионы. Восточные и южные области, по словам Кибальчича, останутся с дефицитом осадков.

Когда спадет жара

После 10 сентября, ориентировочно, синоптик прогнозирует на большей части Европы установление антициклональной деятельности. Это прямым образом отразится и на количестве осадков. В частности, на территории Украины в этот период дождей будет относительно мало. В восточных и южных регионах наметится тенденция к усилению почвенной засухи и пожарной опасности в лесных зонах. Температура воздуха постепенно начнёт понижаться как в дневное время, так и ночью. Минимальные значения температуры составят около +6…+13 °С, днём воздух будет прогреваться до +19…+25 °С. В южной половине традиционно теплее – около +12…+18 °С ночью и +22…+28 °С днём.

Когда возможны заморозки

Как поясняет Кибальчич, в результате сокращения светового дня, а также за счёт низкой относительной влажности на поверхности почвы в третьей декаде месяца будут отмечаться заморозки. В западных областях, а также местами по северу страны в отдельные ночи заморозки будут фиксироваться даже в воздухе.

"Среднемесячная температура сентября 2023 года прогнозируется в пределах +15…+20 °С, что на 1-3 °С выше средних многолетних показателей. Количество осадков составит примерно 25- 65 мм; в западных регионах местами 75-110 мм, что в пределах климатической нормы, местами ниже нормы на 25-35%", — подытоживает метеоролог.

Карта отображает прогноз отклонения среднемесячной температуры от нормы в сентябре 2023 в Европе. Данные численной модели CFS

Напомним, о первых заморозках говорила ранее "Телеграфу" ученая Украинского гидрометинститута Вазира Мартазинова. В конце осени погода может напоминать зимнюю.