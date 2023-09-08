Вдень — літо, вночі — осінь: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Протягом найближчих днів Україна перебуватиме під впливом антициклону, кажуть в Укргідрометцентрі

Дебют осені видався доволі теплим і сонячним, а опади в перший тиждень нової пори року майже не турбували українців. За прогнозами синоптиків, така спокійна та ясна погода на вихідних, а також упродовж наступного тижня збережеться, хоча ночі в деяких регіонах будуть вже відчутно прохолодними.

Якої ж погоди чекати найближчими днями? Про це "Телеграф" дізнавався у синоптиків Укргідрометцентру.

За даними УкрГМЦ, в суботу, 9 вересня, на території країни зберігатиметься сонячна погода без опадів. Небо лише мінімально буде закрите хмарами.

На заході, півдні та в центрі в нічну пору доби синоптики прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, а вдень температура повітря прогріється до комфортних 22-26 градусів з позначкою "плюс".

Трохи прохолодніше на півночі: від 9 до 11 градусів тепла вночі і від +20 до +22 буде вдень.

Найпрохолодніше в суботу на сході: в нічну пору доби від 8 до 10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від 15 до 18 градусів вище нуля.

В неділю, 10 вересня, ситуація з опадами не зміниться.

"Взагалі найближчими вихідними переважатиме погода без опадів у більшості областей. Лише місцями очікуються невеликі короткочасні дощі у східних областях України: 9 та 10 вересня. В Карпатах можливий вранці та вночі туман", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Температурна картина в неділю також залишиться стабільною, лише на сході вдень трохи потеплішає і температура повітря становитиме 20-22 градуси тепла.

"На вихідних буде продовжено рівень надзвичайної пожежної небезпеки до 10 вересня включно. Він триматиметься у більшості північних, центральних і південних регіонів, а також Харківській, Донецькій, Тернопільській та Рівненській областях", — підкреслила синоптик.

На початку нового робочого тижня, в понеділок, 11 вересня, на заході та півдні України стане трохи тепліше. Вночі в цих регіонах від 11 до 15 градусів вище нуля, а вдень синоптики прогнозують від +24 до +28 градусів.

На решті території країни в нічну пору доби стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів тепла, а вдень слід очікувати від 21 до 25 градусів з позначкою "плюс".

Що ж стосується опадів, то їм синоптики не дають жодних шансів навіть наступного тижня.

"Впродовж тижня Україна перебуватиме під впливом антициклонального характеру погоди, тому опадів не очікується. Буде ясна погода і невелика мінлива хмарність", — додала Діана Кривобок.

У вівторок, 12 вересня, температурна картина та ситуація з опадми залишатимуться незмінними.

"Очікувати зниження температури найближчими днями не варто. Погода буде цілком спокійна і можна сказати, що літо ще триває", — пояснює синоптик.

На екваторі робочого тижня, у середу, 13 вересня, ясна погода по всій території України збережеться. На заході, півночі, півдні та в центрі вночі синоптики прогнозують від 11 до 15 градусів тепла, а в денну пору доби стовпчики термометрів покажуть від 26 до 29 градусів вище нуля.

Трохи прохолодніше буде на сході: вночі від +11 до +13, а вдень від 22 до 24 градусів тепла. Така погода триватиме і до кінця тижня.

"У західних областях вночі температура 7-12 градусів тепла, на узбережжі морів 11-16 градусів вище нуля, а в денні години 19-24 градуси тепла, на півдні 22-27 градусів. На Закарпатті може бути до +30 градусів, адже опадів не буде і зберігатимуться всі умови для підвищення температури", — резюмувала Діана Кривобок.

Нагадаємо, що за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, у середині вересня на українців чекає хвиля похолодання разом із дощами, яка зміниться бабиним літом.