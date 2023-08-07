Різкого приходу осені не чекайте: синоптик розповів, якою буде погода у вересні

В перший осінній місяць на українців чекає одразу два бабині літа

Екстремальна спека цього літа багатьох змусила помріяти про осінню прохолоду, проте вересень 2023 року обіцяє бути дуже теплим.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач.

За його словами, у перші дні вересня буде по-літньому спекотно, після чого прийдуть дощі з різким похолоданням та вітром, проте дуже швидко знову встановиться тепла погода без опадів, перше бабине літо, як це прийнято називати в народі.

У середині місяця на українців чекає ще одна хвиля похолодання разом із дощами, яка знову зміниться вже другим бабиним літом.

Остання третина вересня в Україні теж буде теплою: "Але невеликі дощі усередині цього періоду зіб’ють температуру трохи вниз, і температура вночі також почне знижуватися", — прогнозує Деркач.

Варто зауважити, що Володимир Деркач є відомим народним синоптиком із Волині, — він уже понад 20 років складає прогнози, спираючись на народні прикмети та спостереження за синоптичною ситуацією у період з 25 грудня по 7 січня. Його методика ґрунтується на тому, що кожен день у цьому проміжку може розповісти про те, якою буде погода у кожен місяць наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році чекати на перші заморозки в Україні.