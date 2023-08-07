Резкого прихода осени не ждите: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре

В первый осенний месяц украинцев ждет сразу два бабьих лета

Экстремальная жара этим летом многих заставила помечтать об осенней прохладе, — однако сентябрь в 2023 году обещает быть весьма теплым.

Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, в первые дни сентября будет по-летнему жарко, после чего придут дожди с резким похолоданием и ветром, — однако очень быстро вновь установится теплая погода без осадков, первое бабье лето, как это принято называть в народе.

В середине месяца украинцев ждет еще одна волна похолодания вместе с дождями, которая снова сменится уже вторым бабьим летом.

Последняя треть сентября в Украине тоже будет теплой: "Но небольшие дожди внутри этого периода собьют температуру немного вниз, и температура ночью тоже начнет снижаться", — прогнозирует Деркач.

Стоит заметить, что Владимир Деркач является известным народным синоптиком с Волыни, — он уже более 20 лет составляет прогнозы, опираясь на народные приметы и наблюдения за синоптической ситуацией в периоде с 25 декабря по 7 января. Его методика основывается на том, что каждый день в этом промежутке может рассказать о том, какой будет погода в определенный месяц следующего года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году ждать первых заморозков в Украине.