Бабине літо в Україну: коли прийде та скільки протримається тепла погода

Синоптики розповіли, скільки ще українці зможуть потішитися погодою з літнім присмаком

Протягом цього тижня в Україні триватиме бабине літо. Про те, як довго погода тішитиме українців, розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, вдень стовпчики термометрів будуть підніматися до літніх градусів. А от вночі вже ставатиме холодніше. Також Діденко зазначила, що минулого тижня на території держави трималася дуже тепла повітряна маса. Навіть було побито багато історичних рекордів.

Згідно з прогнозом, в Україні 6 вересня не очікується опадів, температура повітря складатиме +20…+27°.

В "Укргідрометцентрі" додали, температура вночі буде триматись на рівні 9-14°.

7 вересня на території держави, температурні показники вдень прогнозуються на рівні +20 +27 градусів. Вночі фахівці обіцяють зниження на рівні від 10 до 15 градусів тепла. На українців чекає суха та сонячна погода.

Дещо тепліші дні, звичайно, будуть на півдні країни. Там вночі очікується приблизно 14−19, а вдень стовпчики термометрів піднімуться навіть до 24 і подекуди 30 градусів.

Прийдешні вихідні також обіцяють тішити розкішною погодою. У суботу, 9 вересня, стовпчики термометрів показуватимуть 18-28 градусів зі знаком "плюс".

Найхолодніша погода буде на сході та півночі країни. Вночі буде дедалі прохолоднішими — прогнозується +7 +13 градусів.

За словами синоптиків, така погода несе й певний ризик. Згідно з прогнозами, 6-8 вересня у північних (6 вересня окрім Чернігівської), центральних, південних (крім Запорізької), Харківської, Донецької, Тернопільської областей та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що антициклон Olenka приніс розкішну погоду, але деяким українцям час діставати теплі ковдри. Тиждень, що почався, приніс суху і м’яку вересневу погоду.