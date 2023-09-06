Бабье лето в Украине: когда придет и сколько продержится теплая погода

Синоптики рассказали, сколько еще украинцы смогут порадоваться погоде с летним привкусом

В течение этой недели в Украине продлится бабье лето. О том, как долго будет погода украинцев, рассказала известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, днем столбики термометров будут подниматься до летних градусов. А вот ночью уже станет холоднее. Диденко отметила, что на прошлой неделе на территории государства держалась очень теплая воздушная масса. Даже были побиты многие исторические рекорды.

Согласно прогнозу, в Украине 6 сентября не ожидается осадков, температура воздуха будет составлять +20…+27°.

В " Укргидрометцентре " добавили, что температура ночью будет держаться на уровне 9-14°.

7 сентября на территории государства, температурные показатели днем прогнозируются на уровне +20+27 градусов. Ночью специалисты обещают понижение на уровне от 10 до 15 градусов тепла. Украинцев ждет сухая и солнечная погода.

Более теплые дни, конечно, будут на юге страны. Там ночью ожидается примерно 14-19, а днем столбики термометров поднимутся даже до 24 и 30 градусов.

Грядущие выходные также обещают радовать роскошной погодой. В субботу, 9 сентября, столбики термометров будут показывать 18-28 градусов со знаком плюс.

Самая холодная погода будет на востоке и севере страны. Ночью будет прохладнее — прогнозируется +7 +13 градусов.

По словам синоптиков, такая погода несет и определенный риск. Согласно прогнозам, 6-8 сентября в северных (6 сентября, кроме Черниговской), центральных, южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой, Тернопольской областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что антициклон Olenka принес роскошную погоду, но некоторым украинцам пора доставать теплые одеяла. Начавшаяся неделя принесла сухую и мягкую сентябрьскую погоду.