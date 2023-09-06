Турцию накрыли мощные дожди: вода затапливает дома, известно о погибших (видео)
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Работа наземного транспорта парализована, а местами закрывают станции метро
Ну турецкую провинцию Стамбул, где расположен одноименный город, обрушились мощные дожди, которые уже привели к гибели двух человек.
Как информирует местное издание TRT Haber, наибольшие проблемы наблюдаются в районах Арнавуткёй и Башакшехир, где из-за обильных осадков наблюдаются проблемы с перемещением транспорта.
Сообщается о затоплении многих жилых домов и коммерческих зданий, а местным властям уже поступило более 1100 жалоб. При этом губернатор провинции сообщил, что уже известно о двух погибших.
В настоящее время дожди прекратились, однако синоптики ожидают, что они возобновляться с утра.
"Все наши команды находятся на местах. В пострадавших районах выпало 128 кг осадков на квадратный метр", — сообщили местные власти.
Как сообщалось ранее, на днях погодный "апокалипсис" нагрянул и в Украину. Так воскресенье, 3 сентября, погода принесла жителям западной части страны обильные осадки с грозой и градом, а некоторые города в прямом смысле затопило. В частности от этого пострадал Львов, где на улицах образовались настоящие реки.