Во Львове "погодный апокалипсис": на улицах образовались реки, затопило дома (видео)

Погода львовян не радует

В воскресенье, 3 сентября, погода принесла жителям западной части Украины обильные осадки с грозой и градом. При этом некоторые города в прямом смысле затопило.

Как сообщают местные telegram-каналы, не повезло, например, жителям Львова, где на улицах образовались настоящие реки, а вода залила даже некоторые здания.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода будет сохраняться во Львове до самого вечера.

Осторожно, на некоторых видео присутствует нецензурная лексика.

Не лучше дела обстоят и на городских дорогах, где автомобилям приходится буквально плавать.

При этом из-за обильных осадков затопило также и дворы некоторых домов, из-за чего выйти оттуда оказалось невозможным.

Стоит отметить, что в понедельник, 4 сентября, дождливая погода будет сохраняться во Львове и не только. Согласно прогнозам Укргидрометцентра обильные осадки стоит ждать в большей части западных областей, а также в ряде восточных.

Как сообщалось ранее, украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о том, что в Украине в сентябре еще будут периоды тридцатиградусной жары, однако и первые заморозки могут прийти очень рано.