У Львові "погодний апокаліпсис": на вулицях утворилися річки, затопило будинки (відео)

Погода львів’ян не тішить

У неділю, 3 вересня, погода принесла мешканцям західної частини України сильні опади із грозою та градом. При цьому деякі міста у буквальному значенні затопило.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, не пощастило, наприклад, мешканцям Львова, де на вулицях утворилися справжні річки, а вода залила навіть деякі будинки.

При цьому, за прогнозами синоптиків, дощова погода зберігатиметься у Львові до самого вечора.

Обережно, на деяких відео є нецензурна лексика.

Не кращі справи й на міських дорогах, де автомобілям доводиться буквально плавати.

При цьому через опади затопило також і двори деяких будинків, через що вийти звідти виявилося неможливим.

Варто зазначити, що у понеділок, 4 вересня, дощова погода зберігатиметься у Львові і не лише. Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, рясні опади варто чекати в більшій частині західних областей, а також у ряді східних.

Як повідомлялося раніше, український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про те, що в Україні у вересні ще будуть періоди тридцятиградусної спеки, однак перші заморозки можуть прийти дуже рано.