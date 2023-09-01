Львівські школярі вчаться керувати дронами: фото викликали неоднозначну реакцію мережі

Думки користувачів мережі із цього приводу розділилися

Львівські школярі в рамках нового предмета "Захист України", який запровадили цього навчального року, навчаються керувати безпілотними літальними апаратами. Навички польоту – один з елементів програми.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що тепер це наша нова реальність.

"Навички польоту та збору дронів – один з елементів програми предмету "Захист України", який вивчатимуть у наших школах. Випробуємо формат, щоб поширити по всіх школах. Далі буде", — написав він.

Мер зазначив, що підростаюче покоління не буде змушене воювати з окупантами, проте досвід керування дронами зайвим не буде.

"Вірю, що сьогоднішні школярі вже не будуть змушені воювати з нечистю. Але як показує досвід – краще бути готовим. Вітаю з Днем Знань! Цінуйте цей момент, набирайтеся мудрості та будуйте своє життя та нашу найкращу країну", — зазначив Садовий.

Реакція соціальних мереж

Погляди користувачів мережі розділилися. Деякі негативно сприйняли посаду Андрія Садового, висловивши обурення, що після такої інформації по школі може статися приліт.

Водночас інша половина підтримала такі уроки.

Також із цього приводу висловився український активіст та блогер Сергій Стерненко. Він опинився на боці тих, хто підтримує такі уроки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, скільки шкіл з нового навчального року розпочали роботу в Україні.