Сюрприз у День знань: у Києві повідомили про мінування всіх шкіл, що відомо

Поліція міста Київ отримала інформацію про замінування всіх середніх шкіл, які розташовані у столиці. Співробітники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуться у разі потреби.

Про це у п’ятницю, 1 вересня, повідомили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень рішення прийматиметься додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій і слідкуйте за оновленням інформації", — йдеться у повідомленні.

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