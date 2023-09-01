Сюрприз у День знань: у Києві повідомили про мінування всіх шкіл, що відомо
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Поліція міста Київ отримала інформацію про замінування всіх середніх шкіл, які розташовані у столиці. Співробітники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуться у разі потреби.
Про це у п’ятницю, 1 вересня, повідомили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.
"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень рішення прийматиметься додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій і слідкуйте за оновленням інформації", — йдеться у повідомленні.
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