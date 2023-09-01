Сюрприз в День знаний: в Киеве сообщили о минировании всех школ, что известно

Решение об эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией

Полиция города Киев получила информацию о минировании всех средних школ, расположенных в столице. Правоохранители работают на месте, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.

Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Жителей города просят соблюдать спокойствие.

"Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", — говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киева пока нет никакой информации о данном происшествии.

Отметим, ранее мэр города Виталий Кличко сообщал, что 1 сентября в столице 420 школ начали свою работу. Абсолютное большинство из них – в очном формате.

"В этом году учиться офлайн пошли 240 тысяч школьников – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Тогда 94 тысяч родителей решили отправить детей на очное обучение", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал "Телеграфу", чего ждать от нового учебного года в Украине, какая ситуация с учебниками сейчас и есть ли стратегия возвращения украинских учителей после войны.