Львовские школьники учатся управлять дронами: фото вызвали неоднозначную реакцию сети

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились

Львовские школьники в рамках нового предмета "Защита Украины", который ввели в этом учебном году, учатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Навыки полета — один из элементов программы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Львова Андрей Садовой. Он подчеркнул, что теперь это наша новая действительность.

"Навыки полета и сбора дронов – один из элементов программы предмета "Защита Украины", который будут изучать в наших школах. Испытаем формат, чтобы распространить по всем школам. Продолжение следует", — написал он.

Мэр отметил, что подрастающее поколение не будет вынуждено воевать с оккупантами, однако опыт управления дронами лишним не будет.

"Верю, что сегодняшние школьники уже не будут вынуждены воевать с нечистью. Но как показывает опыт – лучше быть готовым. Поздравляю с Днем Знаний! Цените этот момент, набирайтесь мудрости и стройте свою жизнь и нашу лучшую страну", — отметил Садовой.

Реакция социальных сетей

Мнение пользователей сети разделились. Некоторые негативно восприняли пост Андрея Садового, выразив возмущение, что после такой информации по школе может случиться прилет.

В то же время другая половина поддержала такие уроки.

Также по данному поводу высказался украинский активист и блогер Сергей Стерненко. Он оказался на стороне тех, кто поддерживает такие уроки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, сколько школ с нового учебного года приступили к работе в Украине.