Перші заморозки можуть нагрянути рано у 2023 році: синоптик дав прогноз

Не дуже приємні новини для садівників та дачників

Погода у 2023 році вже багато разів дивувала українців, та й землян загалом, екстремальними перепадами та аномальною спекою. Осінь теж може влаштувати температурні гойдалки.

Так, перші заморозки можуть нагрянути ще у вересні . Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" розповів український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, перші заморозки можуть бути вже в третій декаді вересня — в окремі ночі вони можуть бути зафіксовані в західних областях і в деяких північних регіонах. Причиною цього буде скорочення світлового дня та низька відносна вологість на поверхні ґрунту.

При цьому цікаво, що загалом вересень в Україні у 2023 році обіцяє бути теплішим за середні багаторічні показники на 1-3 градуси Цельсія, — очікується середня температура на рівні 15-20 градусів Цельсія в перший місяць осені.

Нагадаємо, раніше відомий український народний синоптик робив дещо інший прогноз для "Телеграфу", — за його словами, перші заморозки можливі на початку жовтня.