Первые заморозки могут нагрянуть рано в 2023 году: синоптик дал прогноз

Не очень приятные новости для садоводов и дачников

Погода в 2023 году уже множество раз удивляла украинцев, да и землян в целом, экстремальными перепадами и аномальной жарой. Осень тоже может устроить температурные качели.

Так, первые заморозки могут нагрянуть еще в сентябре . Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказал украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич.

По его словам, первые заморозки могут быть уже в третьей декаде сентября, — в отдельные ночи они могут быть зафиксированы в западных областях и в некоторых северных регионах. Причиной этого будет сокращение светового дня и низкая относительная влажность на поверхности почвы.

При этом интересно, что в целом сентябрь в Украине в 2023 году обещает быть теплее средних многолетних показателей на 1-3 градуса Цельсия, — ожидается средняя температура на уровне в 15-20 градусов Цельсия в первый месяц осени.

Напомним, ранее известный украинский народный синоптик делал несколько другой прогноз для "Телеграфа", — по его словам, первые заморозки возможны в начале октября.