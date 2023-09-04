На Солнце произошло аж 7 вспышек: когда ждать магнитных бурь

Астросинопики обновили график геомагнитной погоды

Последний геомагнитный шторм стал следствием магнитной нити, которая взорвалась на Солнце недавно. Однако в ближайшие дни землянам не стоит готовиться к бурям.

Как сообщают астросиноптики из ресурса Meteoprog, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За сутки на светиле произошло 7 вспышек разной интенсивности.

Итак, вероятность вспышки класса-М составляет 10%, а класса-Х – всего 1 процент. Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023

По данным сайта Tesis.xras в первой декаде месяца земляне готовятся к небольшому возмущению 4 баллов — 7 сентября.

Затем во второй декаде осеннего месяца произойдет магнитное возмущение 4 баллов мощности — 16 сентября.

Сентябрь закончится двумя возмущениями, которые не превысят 4 баллов. В частности это произойдет 23 и 29 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые из солнечной лаборатории продемонстрировали, как образуется солнечная вспышка на звезде.