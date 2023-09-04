На Сонці сталось аж 7 спалахів: коли чекати на магнітні бурі

Астросинопики обновили графік геомагнітної погоди

Останній геомагнітний шторм став наслідком магнітної нитки, яка вибухнула на Сонці нещодавно.Однак найближчими днями землянам не варто готуватись до бур.

Як повідомляють астросиноптики з ресурсу Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За добу на світилі сталось 7 спалахів різної інтенсивності.

Тож, ймовірність спалаху класу-М складає 10%, а класу-Х — всього 1 відсоток. Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Прогноз магнітних бур на вересень 2023

Тож, за даними сайту Tesis.xras у першій декаді місяця земляни готуються до невеликого збурення 4 балів — 7 вересня.

Потім, у другій декаді осіннього місяця відбудеться магнітне збурення 4 балів потужності — 16 вересня.

Вересень закінчиться двома збуреннями, які не перевищать 4 балів. Зокрема це відбудеться 23 та 29 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені з сонячної лабораторії продемонстрували, як утворюється сонячний спалах на зірці.