Туреччину накрили сильні дощі: вода затоплює будинки, відомо про загиблих (відео)

Роботу наземного транспорту паралізовано, а місцями закривають станції метро

Ну турецьку провінцію Стамбул, де розташоване однойменне місто, обрушилися сильні дощі, які вже призвели до загибелі двох людей.

Як інформує місцеве видання TRT Haber, найбільші проблеми спостерігаються в районах Арнавуткей та Башакшехір, де через сильні опади спостерігаються проблеми з переміщенням транспорту.

Повідомляється про затоплення багатьох житлових будинків та комерційних будівель, а місцевій владі вже надійшло понад 1100 скарг. При цьому губернатор провінції повідомив, що вже відомо про двох загиблих.

Наразі дощі припинилися, проте синоптики очікують, що вони відновлюватимуться зранку.

"Усі наші команди знаходяться на місцях. У постраждалих районах випало 128 кг опадів на квадратний метр", — повідомила місцева влада.

Як повідомлялося раніше, днями погодний "апокаліпсис" налетів і в Україну. Так неділя, 3 вересня, погода принесла жителям західної частини країни сильні опади з грозою та градом, а деякі міста у буквальному значенні затопило. Зокрема, від цього постраждав Львів, де на вулицях утворилися справжні річки.