Днем – лето, ночью – осень: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В ближайшие дни Украина будет находиться под влиянием антициклона, говорят в Укргидрометцентре.

Дебют осени вышел достаточно теплым и солнечным, а осадки в первую неделю нового времени года почти не беспокоили украинцев. По прогнозам синоптиков такая спокойная и ясная погода на выходных, а также в течение следующей недели сохранится, хотя ночи в некоторых регионах будут уже ощутимо прохладными.

Какой же погоды ждать в ближайшие дни? Об этом "Телеграф" узнавал у синоптиков Укргидрометцентра.

По данным УкрГМЦ, в субботу, 9 сентября, на территории страны будет сохраняться солнечная погода без осадков. Небо лишь минимально будет закрыто облаками.

На западе, юге и в центре в ночное время суток синоптики прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла, а днем температура воздуха прогреется до комфортных 22-26 градусов с отметкой "плюс".

Несколько прохладнее на севере: от 9 до 11 градусов тепла ночью и от +20 до +22 будет днем.

Прохладнее всего в субботу на востоке: в ночное время суток от 8 до 10 градусов тепла, а днем воздух прогреется в диапазоне от 15 до 18 градусов выше нуля.

В воскресенье, 10 сентября, ситуация с осадками не изменится.

"Вообще, в ближайшие выходные будет преобладать погода без осадков в большинстве областей. Лишь местами ожидаются небольшие кратковременные дожди в восточных областях Украины: 9 и 10 сентября. В Карпатах возможен утром и ночью туман", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Температурная картина в воскресенье также останется стабильной, лишь на востоке днем потеплеет и температура воздуха будет составлять 20-22 градуса тепла.

"На выходных будет продолжен уровень чрезвычайной пожарной опасности до 10 сентября включительно. Он будет держаться в большинстве северных, центральных и южных регионов, а также в Харьковской, Донецкой, Тернопольской и Ровенской областях", — подчеркнула синоптик.

В начале новой рабочей недели, в понедельник, 11 сентября, на западе и юге Украины станет немного теплее. Ночью в этих регионах от 11 до 15 градусов выше нуля, а днем синоптики прогнозируют от +24 до +28 градусов.

На остальной территории страны в ночное время суток столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов тепла, а днем следует ожидать от 21 до 25 градусов с отметкой "плюс".

Что касается осадков, то им синоптики не дают никаких шансов даже на следующей неделе.

"В течение недели Украина будет находиться под влиянием антициклонального характера погоды, поэтому осадков не ожидается. Будет ясная погода и небольшая переменная облачность", — добавила Диана Кривобок.

Во вторник, 12 сентября, температурная картина и ситуация с осадками будут оставаться неизменными.

"Ожидать понижения температуры в ближайшие дни не стоит. Погода будет вполне спокойная и можно сказать, что лето еще продолжается", — объясняет синоптик.

На экваторе рабочей недели, в среду, 13 сентября, ясная погода на всей территории Украины сохранится. На западе, севере, юге и в центре ночью синоптики прогнозируют от 11 до 15 градусов тепла, а в дневное время суток столбики термометров покажут от 26 до 29 градусов выше нуля.

Несколько прохладнее будет на востоке: ночью от +11 до +13, а днем от 22 до 24 градусов тепла. Такая погода будет продолжаться и до конца недели.

"В западных областях ночью температура 7-12 градусов тепла, на побережье морей 11-16 градусов выше нуля, а в дневные часы 19-24 градуса тепла, на юге 22-27 градусов. На Закарпатье может быть до +30 градусов, ведь осадков не будет и будут сохраняться все условия для повышения температуры", — резюмировала Диана Кривобок.

Напомним, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в середине сентября украинцев ждет волна похолодания вместе с дождями, которая сменится бабьим летом.