До 6°C: в яких областях України ось-ось похолодає найбільше (карта)

Потім температура підніметься, але не сильно

Осінь поступово дає про себе знати, і все більше українців можуть відчути поступове зниження температури. І вже найближчим часом похолодання стане ще відчутнішим.

У деяких регіонах нічна температура повітря впаде до 6-7 градусів Цельсія. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Помітний стрибок температури українці відчують уже вночі 8 вересня, — найхолодніше буде на Сумщині, де температура може опуститися до рекордно низьких 6 градусів. До 7 градусів Цельсія може похолодати у Харківській та Чернігівській областях. А у Полтавській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Вінницькій, Волинській та Рівненській областях може бути 8 градусів Цельсія.

Вдень у цих областях буде в середньому 19-22 градуси Цельсія.

Найтепліша погода очікується у південних регіонах та Закарпатській області.

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Варто зауважити, що ця ніч буде найхолоднішою на найближчий час. Надалі температури піднімуться на кілька градусів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли можна чекати перших заморозків в Україні у 2023 році.