Осень задерживается: синоптик назвал дату потепления в Украине

Похолодание в ряде регионов было всего лишь первой репетицией осени, отмечает Игорь Кибальчич

После более холодной погоды в некоторых областях Украины снова ожидается волна потепления. Правда, за ней последует снижение температуры, но до заморозков не дойдет.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на ближайшие десять дней, который озвучил "Телеграфу" украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

В последние несколько дней благодаря влиянию мощного антициклона Patricia в Украине ощутимо снизилась температура воздуха, особенно в ночное время. Поскольку антициклон способствует проникновению арктических воздушных масс, то ближайшие двое суток будут прохладными, что можно классифицировать как первую репетицию осени. Однако метеорологическая осень ещё не наступила, поскольку среднесуточная температура в большинстве областей сохраняется на отметках преимущественно выше +15 °С.

Погода в Украине 11-13 сентября

Согласно прогнозу, ближайшие дни в нашей стране будет преобладать антициклональный тип циркуляции и повышенное атмосферное давление. Поэтому осадков не предвидится, а в температурном фоне наметится тенденция к потеплению. Так, в течение 11-13 сентября на большей части территории Украины сохранится преимущественно сухая погода без осадков с заметным повышением температуры воздуха ночью до +6…+11 °С, днём в пределах +22…+27 °С. На крайнем востоке страны, а также в Приазовье и Крыму 12-13 сентября атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей и большего количества облачности. Отмечается, что осадки будут носить пятнистый характер, а их интенсивность окажется незначительной.

Прогноз на 13 сентября. Карта УкрГМЦ

Погода в Украине 14-16 сентября

В период с 14 по 16 сентября ожидается прохождение малоподвижного холодного фронта с запада через всю Украину. Ожидаются осадки с интенсивностью от слабых до умеренных, местами с грозами. Ночные температуры окажутся в пределах +8…+13 °С, днём воздух будет прогреваться до +21…+26 °С, в южной половине местами +27…+29 °С.

Прогноз на 15 сентября. Карта УкрГМЦ

Погода в Украине 17-20 сентября

С 17 по 20 сентября в районе Балтийского моря и Финляндии сформируется молодой антициклон, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении и определять погодные условия в Украине. Следовательно, ожидается преимущественно малооблачная и сухая погода, при этом температурный фон снизится на 4-6 °С, однако до заморозков дело не дойдёт.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ожидать первые заморозки в Украине в 2023 году. По прогнозу Игоря Кибальчича, уже в третьей декаде сентября "минус" возможен на западе и севере страны.