Сентябрь еще побалует украинцев теплом до +27°C: названы даты

Теплых дней осталось не так много, — успейте ими насладиться

Погода дала украинцам ясно прочувствовать, что осень уже точно пришла. Однако после дождей и похолодания снова еще придет тепло.

Уже буквально на днях в большинстве областей Украины снова потеплеет до 27 градусов Цельсия. Об этом можно судить по свежим прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра".

Дожди, которые начались 14 сентября, продолжатся и 15 числа, но затронут уже только центральные, восточные, северные и южные области. Из-за осадков максимальная температура воздуха 15-16 сентября в среднем будет на уровне в 20-22 градуса по всей стране.

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Но уже с 17 числа столбики термометров снова поползут вверх и поднимутся сразу на несколько градусов.

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А 18-19 числа уже ожидается тепло до +27 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков, теплее всего будет в Одесской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях. Холоднее всего будет на Донбассе, в Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму, — там ожидается не более 25 градусов тепла.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда, по прогнозам синоптиков, в Украине в 2023 году могут быть первые заморозки.