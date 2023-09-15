Вересень ще потішить українців теплом до +27°C: названі дати

Теплих днів залишилося не так багато, — встигніть ними насолодитися

Погода дала українцям ясно відчути, що осінь вже точно настала. Однак після дощів та похолодання знову ще прийде тепло.

Вже буквально днями у більшості областей України знову потеплішає до 27 градусів за Цельсієм. Про це можна судити за свіжими прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру".

Дощі, які почалися 14 вересня, продовжаться і 15 числа, але зачеплять вже тільки центральні, східні, північні та південні області. Через опади максимальна температура повітря 15-16 вересня в середньому буде на рівні 20-22 градуси по всій країні.

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Але вже з 17 числа стовпчики термометрів знову поповзуть вгору і піднімуться одразу на кілька градусів.

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А 18-19 числа очікується тепло до +27 градусів Цельсія. За прогнозами синоптиків, найтепліше буде в Одеській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях. Найхолодніше буде на Донбасі, в Харківській та Сумській областях, а також у Криму, — там очікується не більше 25 градусів тепла.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли, за прогнозами синоптиків, в Україні у 2023 році можуть бути перші заморозки.