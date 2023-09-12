Незабаром усю Україну накриють дощі та похолодання: синоптики назвали дати
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Опади не обійдуть жодної області
Початок вересня в Україні ознаменувався досить нестабільною погодою, після похолодання вже встигло початися чергове потепління. Але незабаром на територію всієї країни проллються ще й дощі.
Це станеться вже до кінця тижня. Про це можна судити за свіжими прогнозами "Укргідрометцентру" на найближчий час.
12-13 вересня на території всієї України очікується мінлива хмарна погода. Вдень буде досить тепло, в середньому 20-22 градуси на сході, 25-27 градусів у центрі та до 30 градусів на заході України. Вночі температури очікуються на рівні 10-16 градусів.
З 14 вересня погода різко зміниться — усі області, окрім Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської та Криму, накриють короткочасні дощі. Температура повітря впаде на кілька градусів.
15 вересня, згідно з прогнозами, дощовий фронт зрушить і опади проллються на інші області. У північних областях може трохи прояснитися.
16 вересня дощі мають залишитися лише у західних областях України. Температура повітря вдень по всій країні становитиме 22-24 градуси.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні очікуються перші заморозки.