Незабаром усю Україну накриють дощі та похолодання: синоптики назвали дати

Опади не обійдуть жодної області

Початок вересня в Україні ознаменувався досить нестабільною погодою, після похолодання вже встигло початися чергове потепління. Але незабаром на територію всієї країни проллються ще й дощі.

Це станеться вже до кінця тижня. Про це можна судити за свіжими прогнозами "Укргідрометцентру" на найближчий час.

12-13 вересня на території всієї України очікується мінлива хмарна погода. Вдень буде досить тепло, в середньому 20-22 градуси на сході, 25-27 градусів у центрі та до 30 градусів на заході України. Вночі температури очікуються на рівні 10-16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13.09.2023

З 14 вересня погода різко зміниться — усі області, окрім Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської та Криму, накриють короткочасні дощі. Температура повітря впаде на кілька градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14.09.2023

15 вересня, згідно з прогнозами, дощовий фронт зрушить і опади проллються на інші області. У північних областях може трохи прояснитися.

Прогноз погоди в Україні на 15.09.2023

16 вересня дощі мають залишитися лише у західних областях України. Температура повітря вдень по всій країні становитиме 22-24 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 16.09.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні очікуються перші заморозки.