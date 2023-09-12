Скоро всю Украину накроют дожди и похолодание: синоптики назвали даты

Осадки не обойдут ни одной области

Начало сентября в Украине ознаменовалось довольно нестабильной погодой, — после похолодания уже успело начаться очередное потепление. Но уже вскоре на территорию всей страны прольются еще и дожди.

Это произойдет уже к концу недели. Об этом можно судить по свежим прогнозам "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

12-13 сентября по территории всей Украины ожидается переменно-облачная погода. Днем будет довольно тепло, в среднем 20-22 градуса на востоке, 25-27 градусов в центре и до 30 градусов на западе Украины. Ночью температуры ожидаются на уровне в 10-16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 13.09.2023

С 14 сентября погода резко изменится, — все области, кроме Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Крыма, накроют кратковременные дожди. Температура воздуха спадет на несколько градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14.09.2023

15 сентября, согласно прогнозам, дождевой фронт сдвинется и осадки прольются на остальные области. В северных же областях может немного проясниться.

Прогноз погоды в Украине на 15.09.2023

16 сентября дожди должны остаться только в западных областях Украины. Температура воздуха днем по всей стране будет на уровне 22-24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16.09.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году в Украине ожидаются первые заморозки.