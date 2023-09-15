Утеплився? Роздягайсь! Синоптики дали "гарячий" прогноз на наступний тиждень

Судячи з усього, до бабиного літа ще далеко, адже звичайне поки не віддає свої права

Екватор першого місяця осені приніс в Україну незначне похолодання й опади майже по всій території країни. Втім, за прогнозами синоптиків, діставати з шаф теплі речі ще передчасно, адже вже на вихідних погода почне змінюватись, а наступного тижня повернуться комфортні, майже літні температури.

Якої ж погоди слід чекати найближчими днями, "Телеграф" дізнавався у синоптиків Укргідрометцентру.

Як розповіла виданню синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, причини погіршення погодних умов наприкінці цього тижня зрозумілі.

"Через територію України проходив атмосферний фронт, який спричинив зниження температур у більшості регіонів", — пояснила Птуха.

Однак вже з суботи, 16 вересня, синоптична ситуація почне змінюватись.

"З 16 вересня атмосферний фронт вже відступатиме у східному напрямку. Ще вночі на південному сході залишатимуться невеликі короткочасні опади, подекуди з грозами, але на решті територій буде погода без опадів, тому що знову поширюватиме свій вплив антициклон, який забезпечить більше сонячних прояснень", — додала синоптик.

Щодо температурної картини, то в суботу вона виглядатиме таким чином: на заході, півночі та сході вночі слід очікувати від 8 до 12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів у цих регіонах покажуть 20-23 градуси з позначкою "плюс".

Трохи тепліше на півдні та в центрі: в нічну пору доби буде 10-15 градусів тепла, а вдень синоптики прогнозують від +22 до +25 градусів.

У неділю, 17 вересня, температурна картина залишиться незмінною, але цього дня в Україні буде більше сонця.

"Починаючи з 17 вересня, в Україні переважатиме сонячна погода, і перша половина наступного тижня буде без опадів. Хіба що у Карпатах можуть бути короткочасні дощі, а в західних та північних областях місцями очікується туман, однак штормового попередження ми не очікуємо", — підкреслила Наталія Птуха.

На початку нового робочого тижня, у понеділок, 18 вересня, в Україні знову потеплішає і температура повітря буде майже однакова в усіх регіонах країни.

"Вночі температури повітря в Україні становитимуть 7-12 градусів тепла, а на Закарпатті та півдні 13-18 градусів вище нуля. Тобто навіть нічна температура трохи підвищиться. Вдень очікується 19-24 градуси тепла, а на півдні 22-27 градусів тепла і така температура очікується по всій території України на наступному тижні", — додала синоптик.

Серйозних опадів в цей день не очікується. Тільки на Закарпатті накрапатиме невеличкий дощик.

У вівторок, 19 вересня, опади пройдуть на Закарпатті, а також у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецький областях. На решті територій України дощів синоптики не очікують, однак небо все ж таки буде закрите хмарами.

Втім, температури повітря будуть досить комфортні: в нічну пору доби синоптики прогнозують від 11 до 15 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 24 до 27 градусів з позначкою "плюс".

На екваторі робочого тижня, у середу, 20 вересня, дощі заливатимуть всі західні регіони України. На півночі, півдні, сході та в центрі без істотних опадів, хоч небо і буде хмарне.

А от температура повітря залишиться майже незмінною, і по-літньому тепло буде до кінця наступного тижня.

"Ми знову повертаємося до комфортних і теплих температур. Різких коливань температури та затоку холодного повітря на наступному тижні не очікується, адже Україна перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску", — резюмувала Наталія Птуха.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, під завісу другої декади вересня погода в Україні серйозно зміниться під впливом антициклону.