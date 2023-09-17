На Землю мчить нова магнітна буря: названо дату, коли вона буде

Метеочутливим українцям приготуватися

Перша половина вересня 2023 року була досить спокійною в геомагнітному плані, проте з дня на день Землю чекає магнітна буря.

Геомагнітний шторм може вдарити по нашій планеті вже у вівторок, 19 вересня. Про це можна судити за свіжими прогнозами Лабораторії сонячної астрономії.

Варто зауважити, що сервіс meteoagent фіксує геомагнітні коливання ще з 15 вересня, і прогнозує, що вони продовжаться до 19 числа, проте вони проявляються лише в окремі години і мало хто їх відчуває.

А ось 19 вересня на Землю чекає повноцінна магнітна буря силою в 5 балів (k-index).

Коливання такої сили здатні впливати на роботу супутників та електромереж на Землі, а також впливати на здоров’я людей. Варто зауважити, що науково не доведено вплив магнітних бур на людину, проте багато вагітних людей, осіб похилого віку та з хронічними хворобами стверджують, що вони відчувають нездужання та мігрені під час посиленої геомагнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як уберегтися від впливу магнітних бур.