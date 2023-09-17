На Землю мчить нова магнітна буря: названо дату, коли вона буде
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Метеочутливим українцям приготуватися
Перша половина вересня 2023 року була досить спокійною в геомагнітному плані, проте з дня на день Землю чекає магнітна буря.
Геомагнітний шторм може вдарити по нашій планеті вже у вівторок, 19 вересня. Про це можна судити за свіжими прогнозами Лабораторії сонячної астрономії.
Варто зауважити, що сервіс meteoagent фіксує геомагнітні коливання ще з 15 вересня, і прогнозує, що вони продовжаться до 19 числа, проте вони проявляються лише в окремі години і мало хто їх відчуває.
А ось 19 вересня на Землю чекає повноцінна магнітна буря силою в 5 балів (k-index).
Коливання такої сили здатні впливати на роботу супутників та електромереж на Землі, а також впливати на здоров’я людей. Варто зауважити, що науково не доведено вплив магнітних бур на людину, проте багато вагітних людей, осіб похилого віку та з хронічними хворобами стверджують, що вони відчувають нездужання та мігрені під час посиленої геомагнітної активності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як уберегтися від впливу магнітних бур.