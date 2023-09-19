Зачем поливать растения аспирином: хитрый трюк садоводов

Применение аспирина приведет к невероятным результатам.

Аспирин всегда поможет облегчить головную боль, жар и другие боли. Однако вы знали, что это популярное лекарство также полезно и для растений, как к примеру и перекись водорода. Итак, разбавив аспирин в воде, которой вы поливаете растения, вы заметите потрясающий результат.

Согласно некоторым исследованиям, таблетка аспирина снимает стресс у растений и способствует лучшему росту, пишет портал santeplus. А все из-за наличия в этом лекарстве — ацетилсалициловой кислоты, производной салициловой кислоты, которая в природе содержится в коре многих деревьев.

Поэтому, если растворить несколько таблеток аспирина и опрыскать ими комнатные растения, вы получите ошеломляющий результат, ведь здоровье ваших цветов значительно улучшится из-за уменьшения стресса. А это очень важно, особенно осенью и зимой, когда растения могут страдать от нехватки тепла и света.

Более того, помимо улучшения иммунной системы, ацетилсалициловая кислота поможет вашим растениям быстрее цвести. Все, что вам нужно сделать, это добавить немного аспирина в воду, которой вы поливаете цветы, и они преобразятся.

Ранее мы рассказывали, когда пересаживать денежное дерево, чтобы не погубить растение. Также вас могут заинтересовать 12 народных примет о комнатных растениях — кого поставить дома и чего не стоит делать.