Навіщо поливати рослини аспірином: хитрий трюк садівників

Застосування аспірину спричинить неймовірні результати.

Аспірин завжди допоможе полегшити головний біль, жар та інші болі. Однак ви знали, що ці популярні ліки також корисні і для рослин, як і перекис водню. Отже, розбавивши аспірин у воді, якою ви поливаєте рослини, ви помітите приголомшливий результат.

Згідно з деякими дослідженнями, таблетка аспірину знімає стрес у рослин та сприяє кращому зростанню, пише портал santeplus. А все через наявність у цих ліках — ацетилсаліцилової кислоти, похідної саліцилової кислоти, що міститься в природі в корі багатьох дерев.

Тому, якщо розчинити кілька пігулок аспірину та обприскати ними кімнатні рослини, ви отримаєте приголомшливий результат, адже здоров’я ваших квітів значно покращиться через зменшення стресу. А це дуже важливо, особливо восени та взимку, коли рослини можуть страждати від нестачі тепла та світла.

Більш того, крім покращення імунної системи, ацетилсаліцилова кислота допоможе вашим рослинам швидше цвісти. Все, що вам потрібно зробити, це додати трохи аспірину у воду, якою ви поливаєте квіти, і вони перетворяться.

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