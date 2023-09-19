Герань будет пышно цвести до самого Нового года: просто внесите две чудо-подкормки

Рассказываем, как продлить период цветения герани простыми способами

Это популярное и декоративное растение с яркими цветами и характерным ароматом довольно неприхотливо в уходе. Уж во всяком случае, герань не идет ни в какое сравнение с такой капризной красавицей, как орхидея, которая не хочет цвести, расти, и часто погибает.

Но и за геранью можно ухаживать с заботой. Чтобы она радовала вас много месяцев своими красным, розовым, белым, оранжевым или фиолетовым пышным цветом, портал Ukr.Media советует периодически проводить для растения две простых подкормки.

Как ухаживать за геранью, чтобы она пышно цвела

Готовить растение к зиме можно начинать в конце сентября — начале октября. Если ваша герань растет дома, рекомендуется один раз в три года проводить смену грунта.

При пересадке советуют использовать стимуляторы роста. Они способствуют уменьшению стресса и помогают герани прижиться в новой почве. Количество обычных поливов рекомендуется уменьшить до одного раза каждые четыре дня.

Чем подкормить герань в домашних условиях — рецепт

Готовим смесь для полива:

растворите 10 г сернокислого магния в трех литрах воды;

сернокислого магния в литрах воды; Подкармливайте этим раствором 1 раз в 2,5 недели.

Вторая чудо-подкормка, чтобы герань цвела круглый год — это йод. Добавьте две капли обычного аптечного йода в 1 литр воды и поливайте примерно 1 раз в 1,5 недели. Одному растению достаточно около 50 мл жидкости.

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