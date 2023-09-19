Герань буде пишно цвісти до самого Нового року: просто внесіть дві чудо-підживлення

Розповідаємо, як продовжити період цвітіння герані простими способами

Ця популярна та декоративна рослина з яскравими квітами та характерним ароматом досить невибаглива у догляді. У всякому разі, герань не йде в жодне порівняння з такою примхливою красунею, як орхідея, яка не хоче цвісти, рости, і часто гине.

Але й за геранню можна доглядати із турботою. Щоб вона радувала вас багато місяців своїм червоним, рожевим, білим, помаранчевим або фіолетовим пишним цвітом, портал Ukr.Media радить періодично проводити для рослини два простих підживлення.

Як доглядати за геранню, щоб вона пишно цвіла

Готувати рослину до зими можна починати наприкінці вересня – на початку жовтня. Якщо ваша герань росте вдома, рекомендується один раз на три роки проводити зміну ґрунту.

При пересадці рекомендують використовувати стимулятори росту. Вони сприяють зменшенню стресу і допомагають герані прижитися у новому ґрунті. Кількість звичайних поливів рекомендується зменшити до одного разу кожні чотири дні.

Чим підгодувати герань у домашніх умовах?

Готуємо суміш для поливу:

розчиніть 10 г сірчанокислого магнію у трьох літрах води;

сірчанокислого магнію у літрах води; Підживлюйте цим розчином 1 раз на 2,5 тижні.

Друге диво-підживлення, щоб герань цвіла цілий рік — це йод. Додайте дві краплі звичайного аптечного йоду в 1 літр води та поливайте приблизно 1 раз на 1,5 тижня. Одній рослині достатньо близько 50 мл рідини.

Раніше ми розповідали, що багатьом рослинам насправді не потрібно, щоб їх підгодовували. Подивіться список і фото топ-10 найневибагливіших — які кімнатні квіти не треба удобрювати.