Пожалеете, что посадили: какие цветы не стоит растить в своем саду

Эти пять видов все время болеют и заражают все вокруг себя

Красивые клумбы на даче становятся настоящим украшением уютного места, где можно отдохнуть от городской суеты и наслаждаться окружением природы. Также это и символ заботы и труда, вложенного в участок — за цветами нужно ухаживать, вовремя их поливать, а также удобрять и готовить к зиме.

Тем более обидно, когда они начинают болеть. Какие растения лучше не сажать в своем саду из-за большой подверженности болезням, рассказывает Ukr.Media.

Какие растения лучше не сажать на участке, чтобы не было проблем

Флокс

Красивые, яркие цветы, настоящее украшение сада. К сожалению, они излишне склонны заболевать мучнистой росой. Если вдруг вы уже столкнулись с этой проблемой, цветоводы рекомендуют осенью засыпать кусты флокс древесной золой. Тогда на следующий год есть шанс, что они будут болеть намного меньше.

Можжевельник

Как ни странно, это растение также относится к перечню проблемных и одному из самых опасных соседей. Ржавчина, поражающая можжевельник, может перейти на фруктовые деревья — яблоню, грушу, а также на рябину, если она вдруг есть на вашем участке. Споры этого грибка распространяются по ветру на расстояние до 100 метров.

Козья ива

Насколько интересное и красивое, настолько же и проблемное деревце. Она сильно подвержена такому грибковому заболеванию как ржавчина. На нижних частях листьев появляется ржавые точки и пятна, который при сильном заболевании распространяются на весь лист. А козья ива болеет часто и сильно.

Мальва

Та же история — ржавчина. Грибок может и не перекинуться на соседние цветы. Но само растение имеет неприглядный вид. Если не желаете вместо любования мальвой все время ее лечить, не высаживайте ее на своей клумбе.

Конский каштан

Соцветия этого дерева имеют замечательный аромат и выглядят красиво. Но если в южной полосе оно не доставляет особых забот, то в средних широтах высаживать его не стоит. Из-за повышенной влажности и обильных осадков в прохладное время года растение стремительно заболевает разными грибками, которые разносятся по всему участку вместе с опавшими листьями. С этим потом очень трудно и хлопотно бороться.

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