Пожалеете, что посадили: какие цветы не стоит растить в своем саду
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Эти пять видов все время болеют и заражают все вокруг себя
Красивые клумбы на даче становятся настоящим украшением уютного места, где можно отдохнуть от городской суеты и наслаждаться окружением природы. Также это и символ заботы и труда, вложенного в участок — за цветами нужно ухаживать, вовремя их поливать, а также удобрять и готовить к зиме.
Тем более обидно, когда они начинают болеть. Какие растения лучше не сажать в своем саду из-за большой подверженности болезням, рассказывает Ukr.Media.
Какие растения лучше не сажать на участке, чтобы не было проблем
- Флокс
Красивые, яркие цветы, настоящее украшение сада. К сожалению, они излишне склонны заболевать мучнистой росой. Если вдруг вы уже столкнулись с этой проблемой, цветоводы рекомендуют осенью засыпать кусты флокс древесной золой. Тогда на следующий год есть шанс, что они будут болеть намного меньше.
- Можжевельник
Как ни странно, это растение также относится к перечню проблемных и одному из самых опасных соседей. Ржавчина, поражающая можжевельник, может перейти на фруктовые деревья — яблоню, грушу, а также на рябину, если она вдруг есть на вашем участке. Споры этого грибка распространяются по ветру на расстояние до 100 метров.
- Козья ива
Насколько интересное и красивое, настолько же и проблемное деревце. Она сильно подвержена такому грибковому заболеванию как ржавчина. На нижних частях листьев появляется ржавые точки и пятна, который при сильном заболевании распространяются на весь лист. А козья ива болеет часто и сильно.
- Мальва
Та же история — ржавчина. Грибок может и не перекинуться на соседние цветы. Но само растение имеет неприглядный вид. Если не желаете вместо любования мальвой все время ее лечить, не высаживайте ее на своей клумбе.
- Конский каштан
Соцветия этого дерева имеют замечательный аромат и выглядят красиво. Но если в южной полосе оно не доставляет особых забот, то в средних широтах высаживать его не стоит. Из-за повышенной влажности и обильных осадков в прохладное время года растение стремительно заболевает разными грибками, которые разносятся по всему участку вместе с опавшими листьями. С этим потом очень трудно и хлопотно бороться.
Ранее мы писали, какой цветок нужно высадить в огороде, чтобы восстановить почву. Если вы думаете, чем удобрить огород осенью — это отличный природный способ и хорошая альтернатива химическим удобрениям.