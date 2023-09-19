Пошкодуєте, що посадили: які квіти не варто вирощувати у своєму саду
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Ці п’ять видів весь час хворіють і заражають все навколо себе
Красиві клумби на дачі стають справжньою окрасою затишного місця, де можна відпочити від міської метушні та насолоджуватися оточенням природи. Також це і символ турботи та праці, вкладеної в ділянку — квіти потрібно доглядати, вчасно їх поливати, а також удобрювати та готувати до зими.
Тим більше прикро, коли вони починають хворіти. Які рослини краще не саджати у своєму саду через велику схильність до хвороб, розповідає Ukr.Media.
Які рослини краще не садити на ділянці, щоб не було проблем
- Флокс
Красиві, яскраві квіти, справжня прикраса саду. На жаль, вони надмірно схильні захворювати на борошнисту росу. Якщо раптом ви зіткнулися з цією проблемою, квіткарі рекомендують восени засипати кущі флокс деревною золою. Тоді наступного року є шанс, що вони хворітимуть набагато менше.
- Ялівець
Як не дивно, ця рослина також належить до переліку проблемних та одного з найнебезпечніших сусідів. Іржа, що вражає ялівець, може перейти на фруктові дерева — яблуню, грушу, а також на горобину, якщо вона раптом є на вашій ділянці. Спори цього грибка поширюються за вітром на відстань до 100 метрів.
- Козяча верба
Наскільки цікаве та красиве, настільки ж і проблемне деревце. Воно дуже схильне до такого грибкового захворювання як іржа. На нижніх частинах листя з’являються іржаві крапки та плями, які при сильному захворюванні поширюються на весь лист. А козяча верба хворіє часто і сильно.
- Мальва
Та сама історія — іржа. Грибок може і не перекинутися на сусідні квіти. Але сама рослина має непривабливий вигляд. Якщо не бажаєте замість милування мальвою весь час її лікувати, не висаджуйте її на своїй клумбі.
- Кінський каштан
Суцвіття цього дерева мають чудовий аромат і гарний вигляд. Але якщо у південній смузі воно не завдає особливих турбот, то в середніх широтах висаджувати його не варто. Через підвищену вологість і сильні опади в прохолодну пору року рослина стрімко починає хворіти на різні грибки, які розносяться по всій ділянці разом з опалим листям. З цим потім дуже важко та клопітно боротися.
Раніше ми писали, яку квітку потрібно висадити на городі, щоб відновити ґрунт. Якщо ви думаєте, чим удобрити город восени — це чудовий природний спосіб і хороша альтернатива хімічним добривам.