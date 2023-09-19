Пошкодуєте, що посадили: які квіти не варто вирощувати у своєму саду

Ці п’ять видів весь час хворіють і заражають все навколо себе

Красиві клумби на дачі стають справжньою окрасою затишного місця, де можна відпочити від міської метушні та насолоджуватися оточенням природи. Також це і символ турботи та праці, вкладеної в ділянку — квіти потрібно доглядати, вчасно їх поливати, а також удобрювати та готувати до зими.

Тим більше прикро, коли вони починають хворіти. Які рослини краще не саджати у своєму саду через велику схильність до хвороб, розповідає Ukr.Media.

Які рослини краще не садити на ділянці, щоб не було проблем

Флокс

Красиві, яскраві квіти, справжня прикраса саду. На жаль, вони надмірно схильні захворювати на борошнисту росу. Якщо раптом ви зіткнулися з цією проблемою, квіткарі рекомендують восени засипати кущі флокс деревною золою. Тоді наступного року є шанс, що вони хворітимуть набагато менше.

Ялівець

Як не дивно, ця рослина також належить до переліку проблемних та одного з найнебезпечніших сусідів. Іржа, що вражає ялівець, може перейти на фруктові дерева — яблуню, грушу, а також на горобину, якщо вона раптом є на вашій ділянці. Спори цього грибка поширюються за вітром на відстань до 100 метрів.

Козяча верба

Наскільки цікаве та красиве, настільки ж і проблемне деревце. Воно дуже схильне до такого грибкового захворювання як іржа. На нижніх частинах листя з’являються іржаві крапки та плями, які при сильному захворюванні поширюються на весь лист. А козяча верба хворіє часто і сильно.

Мальва

Та сама історія — іржа. Грибок може і не перекинутися на сусідні квіти. Але сама рослина має непривабливий вигляд. Якщо не бажаєте замість милування мальвою весь час її лікувати, не висаджуйте її на своїй клумбі.

Кінський каштан

Суцвіття цього дерева мають чудовий аромат і гарний вигляд. Але якщо у південній смузі воно не завдає особливих турбот, то в середніх широтах висаджувати його не варто. Через підвищену вологість і сильні опади в прохолодну пору року рослина стрімко починає хворіти на різні грибки, які розносяться по всій ділянці разом з опалим листям. З цим потім дуже важко та клопітно боротися.

Раніше ми писали, яку квітку потрібно висадити на городі, щоб відновити ґрунт. Якщо ви думаєте, чим удобрити город восени — це чудовий природний спосіб і хороша альтернатива хімічним добривам.