Таропрогноз на 21 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На этот день все карты выпали в обратных позициях
В четверг, 21 сентября 2023 года, на многих неожиданно могут свалиться проблемы, в то время как для других это станет день, когда выйдет выбраться из тупика.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день осени. Без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке ниже, — с ее помощью Вы сможете узнать, что ждет именно Вас:
Теперь рассказываем, какие карты там были:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутое Колесо Фортуны
В этом положении карта предупреждает, — у Вас скоро может снова случиться что-то неприятное, что уже случалось. Может вернуться старая проблема или пропасть приложенные усилия.
Перевернутая Двойка мечей
Возможно, некоторое время Вы пребывали в бездействии, пытаясь принять решение, как двигаться дальше, — эта карта говорит, что сейчас решение принято и Ваша жизнь снова придет в движение.
Перевернутая Пятерка мечей
Эта карта еще называется "Владыка поражения", и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.