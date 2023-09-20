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Таропрогноз на 21 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 21 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 21 сентября. Фото telegraf.com.ua

На этот день все карты выпали в обратных позициях

В четверг, 21 сентября 2023 года, на многих неожиданно могут свалиться проблемы, в то время как для других это станет день, когда выйдет выбраться из тупика.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день осени. Без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке ниже, — с ее помощью Вы сможете узнать, что ждет именно Вас:

Теперь рассказываем, какие карты там были:

Слева направо — перевернутое Колесо Фортуны, перевернутая Двойка мечей, перевернутая Пятерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутое Колесо Фортуны

В этом положении карта предупреждает, — у Вас скоро может снова случиться что-то неприятное, что уже случалось. Может вернуться старая проблема или пропасть приложенные усилия.

Перевернутая Двойка мечей

Возможно, некоторое время Вы пребывали в бездействии, пытаясь принять решение, как двигаться дальше, — эта карта говорит, что сейчас решение принято и Ваша жизнь снова придет в движение.

Перевернутая Пятерка мечей

Эта карта еще называется "Владыка поражения", и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.

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