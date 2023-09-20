Таропрогноз на 21 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

На цей день усі карти випали у зворотних позиціях

У четвер, 21 вересня 2023 року, на багатьох несподівано можуть звалитися проблеми, тоді як для інших це стане день, коли вийде вибратися з глухого кута.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день осені. Без зайвих роздумів виберіть одну з карток на картинці нижче, — за її допомогою Ви зможете дізнатися, що чекає саме на Вас:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Колесо Фортуни, перевернута Двійка мечів, перевернута П’ятірка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернуте Колесо Фортуни

Незабаром може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти даремно докладені старання.

Перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви зрушите далі.

Перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається "Владика поразки", і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.