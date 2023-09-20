Защитит весь сад от зайцев и грызунов: лайфхак с пластиковой бутылкой

Животные не смогут испортить стволы деревьев в вашем саду

Находчивые дачники придумывают, как с пользой можно использовать совершенно разные предметы на участке. Среди так предметов пластиковые бутылки. Их умудрились приспособить для капельного полива растений на участке. Но есть и еще одно интересное применение для них. С помощью пластиковых бутылок останавливают нашествие грызунов и зайцев на сад.

Для лайфхака пригодятся бутылки разных размеров. Все зависит от размеров стволов деревьев, которые нужно защитить. С бутылок необходимо срезать горлышко и нижнюю часть. После этого нужно сделать вертикальный разрез по всей длине бутылки. Поделка готова к использованию.

Полученный из пластиковой бутылки цилиндр нужно повесить на ствол дерева и закрепить при помощи скотча или изоленты. Обычно на ствол одного дерева крепят два двухлитровые бутылки, которые устанавливаются одна на другую.

Сквозь слой пластика грызуны не смогут добраться до коры и обгрызть ее.

Чтобы усилить защиту, вокруг дерева можно рассыпать наполнитель из кошачьего туалета. Грызуны будут чувствовать запах хищника и не посмеют приблизиться к дереву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать, чтобы грызуны не пробрались в погреб, где хранится урожай овощей.