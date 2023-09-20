Захистить весь сад від зайців та гризунів: лайфхак із пластиковою пляшкою

Тварини не зможуть зіпсувати стволи дерев у вашому саду

Винахідливі дачники вигадують, як із користю можна використовувати зовсім різні предмети на ділянці. Серед таких предметів пластикові пляшки. Їх примудрилися пристосувати для краплинного поливу рослин на дільниці. Але є ще одне цікаве застосування для них. За допомогою пластикових пляшок зупиняють нашестя гризунів та зайців на сад.

Для лайфхака стануть у пригоді пляшки різних розмірів. Все залежить від розмірів стволів дерев, які потрібно захистити. З пляшок необхідно зрізати шийку та нижню частину. Після цього потрібно зробити вертикальний розріз по всій довжині пляшки. Виріб готовий до використання.

Отриманий із пластикової пляшки циліндр потрібно повісити на стовбур дерева та закріпити за допомогою скотчу або ізострічки. Зазвичай на ствол одного дерева кріплять дві дволітрові пляшки, які встановлюються одна на одну.

Крізь шар пластику гризуни не зможуть дістатися кори й обгризти її.

Щоб посилити захист, навколо дерева можна розсипати наповнювач із котячого туалету. Гризуни відчуватимуть запах хижака і не наважаться наблизитися до дерева.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити, щоб гризуни не проникли у льох, де зберігається врожай овочів.