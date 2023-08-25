Як захистити льох від мишей: гарантований спосіб

Набагато простіше запобігти появі несподіваних гостей у льоху, ніж потім позбавлятися їх

Нашестя мишей і щурів на льох з продуктами може стати величезною проблемою для дачника. Набагато простіше не допустити шкідників у льох, ніж потім шукати способи як їх позбутися.

Правильна підготовка льоху захистить не тільки від появи вогкості та плісняви, а й від гризунів.

Як запобігти нашестю гризунів на льох

При підготовці льоху до осінньо-зимового сезону зусилля повинні бути прикладені не тільки до наведення порядку, але й до того, щоб перешкодити мишам шлях у приміщення.

Крок 1. Прибирання. Повністю звільніть льох. Старі ящики, коробки, залишки овочів та фруктів необхідно винести та утилізувати. Там можуть залишитися відходи життєдіяльності мишей, отже і їхній запах, за яким гризуни легко знову знайдуть запаси.

Крок 2. Усунення всіх щілин. Коли льох буде абсолютно порожнім, саме час уважно оглянути приміщення і знайти всі щілини. Навіть найменша може стати ходом для мишей.

Не варто закладати отвори глиною, ганчірками, силіконом, будівельною піною. Для цього підійде бетон, цемент, епоксидний клей. При чому в бетон та цемент рекомендують додавати бите скло.

Крок 3. Закладення вентиляції. Вентиляційні ходи слід закрити дрібним стеком, інакше вони також можуть стати джерелом проникнення гризунів у льох.

Якщо у льоху є вікна, необхідно обов’язково засклити їх.

Крок 4. Оббивка дверей металом. Дерев’яні або пластикові двері не стануть для гризунів перешкодою, а ось через оббиті металевими листами двері гризуни точно не прорвуться.

Крок 5. Завести кота. Якщо льох знаходиться поряд з житловим будинком, можна завести кота й іноді запускати тварину в льох. Навіть якщо домашній улюбленець не ловитиме мишей, своїм запахом він відлякає їх.

На той випадок, якщо миші все ж таки завелися, "Телеграф" ділився способом позбутися гризунів без хімії. Знадобиться лише одна спеція.