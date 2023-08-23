Найбільш "упертого" бур’яна на ділянці буде знищено: потрібен один кухонний продукт

Красива рослина може розростатися швидко і масштабно, завдаючи шкоди іншим культурам на ділянці

Один із "упертих" бур’янів, з яким стикаються дачники, англійський плющ. Ця агресивна рослина здатна порушити ґрунтовий покрив під багатьма культурами на ділянці та навіть завадити зростанню дерев.

Щоб позбавитися від плюща в саду, скористайтеся трюком досвідчених дачників. Ключовий інгредієнт знайдеться на вашій кухні, пише Express.

Англійський плющ блокує сонячне світло та поглинає всі поживні речовини рослин. Протягом першого року його зростання повільне, але потім бур’ян здатний вимахати на кілька метрів. Крім того, цей "агресор" приваблює своїм густим листям шкідників, включаючи гризунів та павуків.

Боротися із плющем на ділянці можна без хімікатів. Досвідчені садівники використовують кам’яну сіль. Для початку спиляйте частину плюща над ґрунтом. Просвердлить у пні дірку, наповніть заглиблення кам’яною сіллю. Потім міцно заклейте верхню частину стрічкою. Такий трюк "витягне" вологу з крони і не дасть бур’яну рости.

Потрібно повторювати маніпуляцію щотижня. Зазвичай достатньо одного-двох разів, щоб знищити навіть найстійкіший плющ. Для прискорення результату наносьте кам’яну сіль навколо кожного стебла.

Коли рослина загине, коріння можна буде легко викопати. Це допоможе запобігти повторній появі бур’янів.

Раніше "Телеграф" розповідав про універсальний метод боротьби зі шкідниками у саду чи на городі. Для цього лише спробуйте приготувати потужний спрей, він знищить і попелицю, і павутинного кліща.