Самый "упрямый" сорняк на участке будет уничтожен: нужен один кухонный продукт

Красивое растение может разрастаться быстро и масштабно, принося вред другим культурам на участке

Один из самых "упрямых" сорняков, с которым сталкиваются дачники, английский плющ. Это агрессивное растение способно нарушить почвенный покров под многими культурами на участке и даже помешать росту деревьев.

Чтобы избавиться от плюща в саду, воспользуйтесь трюком опытных дачников. Ключевой ингредиент найдется на вашей кухне, пишет Express.

Английский плющ блокирует солнечный свет и поглощает все питательные вещества растений. В течение первого года его рост медленный, но потом сорняк способен вымахать на несколько метров. Кроме того, этот "агрессор" привлекает своей густой листвой вредителей, включая грызунов и пауков.

Бороться с плющом на участке можно без химикатов. Опытные садоводы используют каменную соль. Для начала спилите часть плюща над почвой. Просверлите в пне дыру, углубление наполните каменной солью. Затем прочно заклейте верхнюю часть лентой. Такой трюк "вытянет" влагу из кроны и не даст сорняку расти.

Нужно повторять манипуляцию каждую неделю. Обычно достаточно одного-двух раз, чтобы уничтожить даже самый стойкий плющ. Для ускорения результата наносите каменную соль вокруг каждого стебля.

Когда растение погибнет, корни можно будет легко выкопать. Это предотвратит повторное появление сорняка.

Ранее "Телеграф" рассказывал об универсальном методе борьбы с вредителями в саду или на огороде. Для этого всего лишь попробуйте приготовить мощный спрей, он уничтожит и тлю, и паутинного клеща.