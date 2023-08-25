Как защитить погреб от мышей: гарантированный способ

Гораздо проще предотвратить появление нежданных гостей в погребе, чем потом избавляться от них

Нашествие мышей и крыс на погреб с продуктами может стать огромной проблемой для дачника. Намного проще не допустить вредителей в погреб, чем потом искать способы как от них избавиться.

Правильная подготовка погреба защитит не только от появления сырости и плесени, но и от грызунов.

Как предотвратить нашествие грызунов на погреб

При подготовке погреба к осенне-зимнему сезону усилия должны быть приложены не только к наведению порядка, но и к тому, чтобы преградить мышам путь в помещение.

Шаг 1. Уборка. Полностью освободите погреб. Старые ящики, коробки, остатки овощей и фруктов необходимо вынести и утилизировать. На них могут остаться отходы жизнедеятельности мышей, а значит, и их запах, по которому грызуны легко снова найдут запасы.

Шаг 2. Устранение всех щелей. Когда погреб будет абсолютно пустой, самое время внимательно осмотреть помещение и найти все щели. Даже самая маленькая может стать ходом для мышей.

Не стоит заделывать отверстия глиной, тряпками, силиконом, строительной пеной. Для этих целей подойдет бетон, цемент, эпоксидный клей. При чем в бетон и цемент рекомендуют добавлять битое стекло.

Шаг 3. Заделка вентиляции. Вентиляционные ходы следует закрыть мелкой стекой, иначе они также могут стать источником проникновения грызунов в погреб.

Если в погребе имеются окна, необходимо обязательно застеклить их.

Шаг 4. Обивка дверей металлом. Деревянная или пластиковая дверь не станет для грызунов преградой, а вот через обитую металлическими листами дверь грызуны точно не прорвутся.

Шаг 5. Завести кота. Если погреб находится рядом с жилым домом, можно завести кота и время от времени запускать животное в погреб. Даже если домашний любимец не будет ловить мышей, своим запахом он отпугнет их.

На тот случай, если мыши все же завелись, "Телеграф" делился способом избавиться от грызунов без химии. Понадобиться всего лишь одна специя.