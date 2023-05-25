Прикопайте пластикову пляшку на ділянці та на тиждень забудьте про поливання: лайфхак для дачників

Рослини перенесуть навіть найстрашнішу спеку

Спека може дуже швидко і легко вбити усі зелені насадження на ділянці. Пережити несприятливі високі температури рослини можуть лише за допомогою регулярного поливу.

Дуже добре, якщо дачник має можливість поливати посадки щодня. Але якщо полив можливий лише кілька разів на тиждень, на допомогу прийде крапельна система поливу із пластикових пляшок. Такий полив добре працює, доступний кожному і дає друге життя використаному пластику.

Як зробити краплинний полив за допомогою пластикової пляшки

У пластиковій пляшці зробіть невеликі проколи. Якщо грунт дуже сухий, робіть більше проколів. Закопайте пляшку поруч із молодою рослиною, горловину пляшки залиште зверху. Наповнюйте її водою, коли пляшка спорожніє.

Або можна зробити кілька проколів на дні пластикової пляшки та прикопати її в землю буквально на 2-3 сантиметри, налити в неї воду та закрутити пробку. Вода до рослини надходитиме у верхній частині коріння, але її витрати відбуватимуться значно повільніше, ніж у першому випадку.

Другий варіант чудово підійде для поливу дорослих рослин, у яких вже розвинена коренева система.

За словами досвідчених дачників, півторалітрова пляшка, прикопана на високій грядці з огірками, забезпечує водою цілий тиждень 2-3 кущі огірків навіть у період плодоношення.

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