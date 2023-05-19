Запах популярного напою відлякає слимаків від ділянки: як зробити пастку проти шкідників своїми руками

Вирішити проблему зі слимаками можна без використання хімікатів

Боротьба зі шкідниками – одне з основних завдань дачників. Ті ж слимаки та равлики завдають величезної шкоди рослинам у саду та на городі. Однак за допомогою саморобної пастки їх легко позбутися.

Слимаків просто відлякати від ділянки за допомогою особливої пастки. Ці шкідники ненавидять запах одного популярного напою, пише Express.

Слимакам особливо подобаються дельфініуми, жоржини, запашний горошок, квасоля, горох, салат і селера. Шкідники проїдають отвори в листі, стеблах, квітах, бульбах та цибулинах рослин. Впоратися з ними, на щастя, можна без агресивної хімії. Запах, який відводить слимаків від вашої рослинності, пиво.

Щоб позбутися слимаків на ділянці, зробіть таку собі пивну пастку своїми руками. Відлякайте набридливих слимаків, налив пиво в порожню банку десь на рівні 3 см, а потім закопайте банку в землю по шийку, залишивши приблизно 3 см над землею. Слимаків приваблюють запахи і гази, що виділяються в результаті бродіння, шкідники заповзають у банку і тонуть.

Раніше "Телеграф" ділився способами боротьби з іншим популярним шкідником, який завдає незручностей дачникам. Проти попелиці чудово працює саморобний спрей із доступних компонентів.